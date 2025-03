Rileggi live Venezia-Napoli 0-0: Conte e i suoi sprecano un'enorme chance al Penzo

14.33 - Finisce qui.

95' - Calcio d'angolo battuto malissimo da Politano, sulla ripartenza Nicolussi Caviglia fa tremare il Napoli ma Meret salva tutto.

95' - Calcio d'angolo per il Napoli, potrebbe essere una delle ultime occasioni.

93' - SPRECA SIMEONE! Cross teso di Okafor che il Cholito da due passi colpisce al volo ma non riesce a tenere basso verso lo specchio.

90' - Sono stati segnalati sei minuti di recupero.

89' - Strappo di McTominay di strapotere fisico, lo scozzese fa tutto bene poi sbaglia l'ultimo passaggio per Simeone.

88' - Brutto fallo di Olivera su Zerbin, ammonito l'uruguagio.

87' - Sostituzioni anche nel Venezia, entrano Busio e Haps per Kike Perez e Ellertsson.

86' - Entra Simeone per l'assalto finale, esce Lukaku.

83' - Politano si accentra e calcia a giro ma colpisce malissimo.

82' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL VENEZIA. Anguissa perde un pallone sanguinosissimo davanti l'area, Zerbin centra per Gytkjaer che manca il tap-in per centimetri.

80' - Fallo di Oristanio su Lobotka all'altezza della trequarti del Venezia. Punizione intrigante per il Napoli.

77' - Non ce la fa a proseguire Rrahmani: entra al suo posto Juan Jesus. Poi Conte ne cambia altri tre: inserisce Olivera, Anguissa e Okafor, lasciano il campo Spinazzola, Gilmour e Raspadori.

75' - Problemi fisici per Rrahmani che è a terra dolorante.

74' - Cross insidioso di Zerbin sul secondo palo dove Ellertsson arriva in ritardo.

73' - Kike Perez trova bene Zerbin in area ma è bravissimo Spinazzola a contrastare il cross in angolo.

71' - BRIVIDO NAPOLI! Palla alta per la torre di Zerbin a Oristanio, tiro al volo dell'italiano che sibila alla destra di Meret. C'era comunque da valutare la posizione iniziale di Zerbin, in fuorigioco secondo l'assistente.

70' - Doppio cambio di Di Francesco: entrano Doumbia e Gytkjaer al posto di Duncan e Fila.

69' - Corner a rientrare di Raspadori, spizza Rrahmani che non trova la porta.

69' - Break di Politano a destra che ubriaca Kike Perez e poi la mette dentro morbida. Ancora calcio d'angolo Napoli.

68' - Altro cross messo in corner dal Venezia.

66' - Buona trama del Napoli con i due play, poi Lobotka va da Politano che libera il mancino. Troppo centrale la conclusione del 21 azzurro.

63' - OCCASIONE NAPOLI! Cross di Spinazzola, spizza Lukaku per Politano che calcia col mancino e trova l'intervento di Radu.

61' - Radu si rialza e si riprende a giocare.

60' - Radu rimane a terra dolorante dopo l'intervento, gioco continuamente spezzettato oggi al Penzo.

59' - Spinazzola sfila via sulla sinistra e la mette in mezzo morbida: Radu con le dita riesce a graffiare il pallone e toglierlo dalla disponibilità di Rrahmani. Continua il forcing azzurro.

57' - Filtrante di Spinazzola all'indirizzo di Lukaku, anticipo decisivo di Nicolussi Caviglia.

55' - Duncan prova a premiare l'inserimento in area di Oristanio ma si oppone Buongiorno con il corpo. I due rimangono a terra dopo il contatto.

53' - Cross a rientrare di Spinazzola per Lukaku tutto solo sul secondo palo, il belga non ci arriva per centimetri!

52' - Fila cade a terra in area azzurra ma non c'è assolutamente nulla, l'arbitro Mariani lascia proesguire.

51' - Duello Politano-Ellertsson sulla destra, l'islandese chiude in calcio d'angolo ma incredibilmente arbitro e assistente non vedono il tocco. Si riparte da rimessa dal fondo.

50' - Oristanio prova a fuggire in campo aperto ma commette infrazione trattenendo Lobotka.

49' - Altra transizione del Napoli: recupera Gilmour che va subito in verticale da Lukaku, sponda per Raspadori che allarga per McTominay. Lo scozzese punta e calcia trovando deviazione e calcio d'angolo.

48' - Contropiede Napoli, Lukaku non vede Politano libero e serve Buongiorno defilato che poi commette fallo.

48' - Ammonito Nicolussi Caviglia, per un intervento in ritardo ai danni di McTominay

47' - Nicolussi prova l'imbucata per Fila, anticipa Rrahmani

46' - Nessun cambio effettuato durante l'intervallo, in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco

13.41 - Comincia il secondo tempo

13.24 - Finisce il primo tempo al Penzo

45' - Assegnati 2' di recupero

45' - Ancora RADU! Altro miracolo su Lukaku e palla bloccata sulla linea della porta!

43' - Giallo per Candé, terzo fallo su Lukaku

41' - Che occasione per il Venezia! Sinistro di Kike Perez e parata di Meret, poi ci prova Nicolussi Caviglia ma Rrahmani salva sulla linea!

40' - Corner guadagnato da McTominay, lato sinistro

39' - Giropalla Napoli

36' - Infortunio per Maric che ha chiesto il cambio, per lui una brutta botta in un contrasto con Buongiorno. Al suo posto entrerà Oristanio

33' - Lancio impreciso di Di Lorenzo per Lukaku

29' - Occasione per McTominay ancora da calcio piazzato con un preciso colpo di testa che Radu respinge

25' - Ritmo molto basso in campo

18' - Chance da calcio d'angolo per il Napoli! Sinistro di Politano, stacco alto di McTominay ed altro notevole intervento di Radu!

17' - Fraseggio perfetto del Napoli con Lukaku e Raspadori, quest'ultimo lascia partire un destro potentissimo che Radu smanaccia in corner

13' - Chance per Fila che con il destro prova a segnare ma il tiro è sia centrale che debole

8' - Sinistro di Perez che termina alto

7' - Destro alto ed impreciso di Nicolussi Caviglia

6' - Diagonale perfetta di Spinazzola che evita il destro di Zerbin concedendo il calcio d'angolo

5' - PALO DI RASPADORI! Mancino preciso di Jack Raspadori che raccoglie una respinta in area di rigore ma il suo sinistro si stampa sul palo interno!

3' - Chance per Zerbin con un tiro cross potente che viene respinto da Rrahmani, Raspadori poi raccoglie palla e subisce fallo

1' - Intenso pressing del Venezia che mostra questo atteggiamento ad inizio gara

12.35 - INIZIA LA GARA AL PENZO!

12.33 - Si osserva un minuto di silenzio in memoria del professor Riccardo Agabio

12.33 - Lungo abbraccio tra Raspadori e Lukaku prima dell'inizio del match

12.32 - Il Napoli attaccherà in questa prima frazione da sinistra verso destra

12.31 - Qualche minuto di ritardo a Venezia per l'inizio del match

12.28 - Squadre che entrano in campo, tutto pronto al Penzo!

12.25 - Gara fondamentale questa per il destino scudetto: il Napoli potrebbe concedersi il lusso di tornare al primo posto ed assicurarsi di guadagnare dei punti ad una tra Atalanta ed Inter.

12.19 - Terminata la fase di riscaldemento delle due squadre!

11.50 - Ufficiali le formazioni della gara:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

11.14 - Accolti da urla e applausi, anche i calciatori del Napoli sono giunti allo stadio. Manca sempre meno all'inizio della gara!

11.09 - Il Venezia è arrivato allo stadio

10.41 - Aperto il settore ospiti del Penzo che oggi vedrà migliaia di tifosi azzurri pronti a sostenere la propria squadra in questa delicata trasferta.

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 29ª giornata di Serie A: sarà ospite del Venezia di Eusebio Di Francesco in laguna al Penzo. Gli azzurri, in campo domenica alle 12:30, hanno la buona chance per portarsi al primo posto e attendere poi il risultato del big match serale tra Atalanta e Inter. Non è della stessa idea il Venezia, imbattuto da tre partite, che continua ad inseguire una salvezza difficile ma con ancora 10 turni a disposizione per renderla realtà: sarà una sfida molto dura a dispetto della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha ottenuto risposte positive dal 3-5-2 e quindi darà ancora fiducia a quest’assetto. Confermati gli undici che hanno battuto la Fiorentina. Tra i pali Meret, in difesa Rrahmani con ai lati Di Lorenzo e Buongiorno. A centrocampo sarà convocato Anguissa, ma tocca ancora a Gilmour dall'inizio insieme a Lobotka e McTominay (che ha recuperato); sugli esterni Politano e Spinazzola, in pole su Olivera. Davanti spazio alla coppia in grande spolvero Lukaku-Raspadori. Ancora ai box Neres mentre torna in panchina Mazzocchi.

Le ultime sul Venezia

Eusebio Di Francesco si presenta con qualche novità rispetto alla formazione che ha strappato il punto al Como. In porta Radu, linea difensiva a tre formata da Idzes, Candé e uno tra Schingtienne e Marcandalli. Larghi a centrocampo l’ex Zerbin ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia coadiuvato da Duncan e Kike Perez. In attacco Maric e Gytkjaer sono in corsa per una maglia da titolare al fianco di Oristanio.

Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) domenica 16 marzo ore 12:30

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi: Schingtienne-Marcandalli 55-45%, Duncan-Busio 60-40%, Maric-Gytkjaer 55-45%

Diffidati: Nicolussi Caviglia

Indisponibili: Stankovic, Svoboda, Sverko, Yeboah (squalificato)

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: David Neres