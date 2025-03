Venezia-Napoli 0-0, le pagelle: Politano male, quanti errori Lobotka! La squadra dura 45', cambi tardivi

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 14:51 In primo piano

Le pagelle di Venezia-Napoli 0-0

Meret 5,5 - Qualche incertezza in uscita, su prende un gran rischio su Zerbin. Sbaglia tanto con i piedi.

Di Lorenzo 5,5 - Serve un gran pallone a Raspadori in avvio. Non riesce a dare continuità nella ripresa.

Rrahmani 6 - Bravo nel salvataggio sulla linea. Tante sbavature nella sua gara. Dal 76’ Juan Jesus 6 -

Buongiorno 5,5 - Subisce il primo dribbling dopo mesi, con un tunnel da Zerbin. Qualche sbavatura di troppo, non da lui.

Politano 5 - Si propone sempre, manca però il guizzo decisivo. Perde tanti palloni. L’ultimo calcio d’angolo il simbolo della sua partita.

Gilmour 6,5- La sua vivacità e’ arma importante nello stretto. Non era da togliere. Dal 76’ Anguissa 6 - Un rientro importante.

Lobotka 5 - A intermittenza nella partita, anche per la grande pressione del Venezia. Da lui ci aspettava altro.

McTominay 6 - Insidioso sui calci piazzati, ultimo ad arrendersi.

Spinazzola 5,5 - Grande diagonale in avvio di gara su Zerbin. Non riesce a spingere con continuità Dal 76’ Olivera 6 - Non demerita.

Raspadori 6 - Colpisce un palo clamoroso ad avvio gara, che poteva dare un nuovo volto al match. Poi non punge. Dal 76’ Okafor 6- Buono il guizzo per Simeone.

Lukaku 5 - Gioca tante palle, tutte con intelligenza. Radu gli nega il gol, ma sparisce completamente nella ripresa. Dal 86’ Simeone 5,5.

Conte 5,5 - Il suo Napoli ancora una volta sbaglia totalmente il secondo tempo. I cambi sono tardivi.