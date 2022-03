Verona-Napoli 1-2, le pagelle: grande prova verticale! Osimhen zittisce i razzisti, Di Lorenzo vola

Le pagelle di Verona-Napoli 1-2

Ospina 6 - Prende un colpo alla mano, ma stringe i denti e restano in campo anche perché manca Meret. Forse non trova grande slancio, ma era impossibile arrivare sul colpo di testa di Faraoni.

Di Lorenzo 7 - Straripante, soprattutto nel secondo tempo quando il campo si allunga e deve partire quasi da solo. Beffa Ceccherini mentre protesta, servendo l'assist per Osimhen ed è una costante in sovrapposizione fino alla fine della gara.

Rrahmani 6,5 - Diverse ottime chiusure nella fase calda della partita, anche uscendo lateralmente quando il Verona spinge e soprattutto a sinistra prova a creare la superiorità arrivando sul fondo. Non s'intende su qualche cross con Koulibaly, ma nell'ambito di una prova di grande applicazione e fisicità.

Koulibaly 6,5 - Col dito all'orecchio, ed una grande prestazione, risponde ai buu razzisti del Bentegodi dopo una sua incursione offensiva. Tiene come può quando il Verona trova le sue tipiche transizioni e nel finale richiama all'ordine i compagni nel momento di difficoltà.

Mario Rui 6,5 - Si ritrova in mezzo a due subendo l'incursione di Faraoni che riapre la partita, ma è autore di una prestazione attenta e di qualità, senza mai cadere nella tentazione di tenere troppo palla e finire nella pressione gialloblù. Nel finale sfiora anche l'eurogol colpendo la traversa.

Lobotka 6,5 - Sterza e senza paura fa spesso andare a vuoto la pressione del Verona, la squadra più temibile in questa caratteristica.

Anguissa 6,5 - Sale in cattedra nella ripresa, soprattutto nel momento di difficoltà, quando c'è da gestire il pallone e tenere a bada la furia agonistica del Verona dopo il gol di Faraoni. Vince tanti duelli, tiene anche nello stretto e si conferma un giocatore incredibilmente completo.

Fabian 6,5 - Deve smistare subito, affrettare qualche lancio, per non attivare le pressioni del Verona. Svolge il suo compito tutto sommato bene e prova a sdoppiare anche in non posesso sulle transizioni gialloblù. Sfiora il 2-0 nel primo tempo non riuscendo ad angolarla come al solito (dal 90' Zielinski sv)

Politano 6,5 - Rispetto al Milan non tiene troppo palla, non permette all'avversario di arrivare in pressione con i tempi giusti, e da un suo cross nel cuore dell'area arriva il gol che rompe l'equilibrio. Nella ripresa deve partire più da lontano e cala alla distanza (dal 63' Elmas 6 - Fa sentire il fisico e si conquista la rimessa che poi affretta per prendere di sorpresa Ceccherini lanciando Di Lorenzo. Ha un buon approccio ed in mischia per poco tira fuori un altro gol)

Osimhen 8 - Una furia a zittire i buu razzisti del Bentegodi. Sale di nuovo più in alto di tutti e sblocca una partita da sempre ostica per gli azzurri, allunga quasi da solo la squadra sfruttando gli spazi dietro la pressione gialloblù. Nella ripresa continua a vincere tutti i duelli, fa impazzire i centrali e poi non sbaglia l'appuntamento col raddoppio. Devastante (dal 90' Petagna sv - Sei minuti per tenere palla e giocare col cronometro, ma si stira dopo il primo scatto) (dal 95' Ghoulam sv)

Lozano 6 - Sbaglia molto tecnicamente, ma tatticamente è la mossa giusta. Non c'è da fraseggiare col Verona, per non attivare le pressioni, ma andare subito in verticale e tutto sommato riesce sempre ad accompagnare Osimhen. Vince anche diversi duelli, prima di calare, ed alla prima dopo l'infortunio è un segnale importante (dal 63' Insigne 6 - Dopo il gol di Faraoni la gara è ancora più intensa e combattuta, non il massimo per le sue caratteristiche e prova a pulire le giocate come può)