Ufficiale Verona-Napoli, le formazioni: Conte non recupera Buongiorno, al suo posto Juan Jesus. Sorpresa in attacco

Per l’esordio in campionato Antonio Conte conferma il 3-4-2-1, ma deve rinunciare al nuovo acquisto Alessandro Buongiorno.

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, match delle 18.30 valevole per la prima giornata di Serie A. Per l’esordio in campionato Antonio Conte conferma il 3-4-2-1, ma deve rinunciare al nuovo acquisto Alessandro Buongiorno. L’ex Torino non viene rischiato dopo i problemi alla caviglia accusati in allenamento giovedì, al suo posto gioca Juan Jesus. Il brasiliano viene impiegato da braccetto di sinistra della difesa a tre composta da Rrahmani, al centro, e Di Lorenzo. A centrocampo confermati gli stessi quattro del Modena: Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, Anguissa e Lobotka al centro. In attacco Simeone vince il ballottaggio con Raspadori, alle sue spalle agiscono Politano e Kvaratskhelia.

VERONA (4-2-3-1): Montipo, Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese, Serdar, Duda, Dailon, Kastanos, Lazovic, Tengstedt. All. Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte.