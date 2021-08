Vice-Pres. Olympiacos smentisce: "Manolas? Fantasia galoppante, non c'è nulla!"

Arriva la dura smentita per Manolas all'Olympiacos. Uno dei vice-presidenti del club, Costas Karapapas, attraverso il suo profilo Instagram ha smentito i rumors su un accordo già trovato per il difensore del Napoli: "E' un peccato che siti affidabili facciano interi articoli sull'immaginazione galoppante del loro autore e creano così impressioni sbagliate. Non c'è nessun affare e quindi non siamo vicini", allegando la foto dell'articolo di Sport24 in questione.