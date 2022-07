VIDEO - Inizia il ritiro di Castel di Sangro: il pullman del Napoli è arrivato tra gli applausi

Prende il via quindi ufficialmente la seconda parte della preparazione in vista della nuova stagione.

Fonte: da Castel di Sangro, Francesco Carbone ed Antonio Noto

Il Napoli è arrivato intorno alle 12.50 a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. Prende il via quindi ufficialmente la seconda parte della preparazione in vista della nuova stagione tra gli applausi di un centinaio di tifosi che era in attesa del pullman azzurro. Ogni giorno su Tuttonapoli.net vi racconteremo in tempo reale degli allenamenti, le conferenze e gli eventi in Abruzzo con i nostri inviati