VIDEO - Mertens da brividi ai Quartieri Spagnoli: il suo omaggio di notte a Diego

Bellissimo gesto di Dries Mertens che ha deciso di omaggiare Maradona lontano da occhi indiscreti e lo ha fatto ieri, di notte, dopo la partita, andando nei Quartieri Spagnoli a depositare un mazzo di fiori e pregando per qualche minuto per l'argentino. Un gesto bellissimo. Clicca qui per il video tratto da Facebook