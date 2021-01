Vietato sottovalutare la Juve: Gattuso insiste sulla voglia di rivalsa dei bianconeri

Tutto in una notte. Il Napoli di Gattuso è di scena a Reggio Emilia per provare a dare un seguito alla gioia dell'ultima Coppa Italia, alzata proprio sotto gli occhi della Juventus, aggiungendo alla bacheca azzurra la terza Supercoppa dopo quelle di Doha nel 2014 e del 1990, entrambe arrivate contro i bianconeri. L'ennesimo capitolo della rivalità contro la Juventus mette in palio quello che sarebbe il 12esimo trofeo per il Napoli, il quinto dell'era De Laurentiis, e Gattuso spera di poter far valere il buon momento con tre vittorie di fila, l'ultima roboante e convincente contro la Fiorentina.

Guai però a ritenere la Juventus in difficoltà, nonostante l'ultimo ko con l'Inter, le tantissime assenze ed il ritardo dalla vetta della classifica. Su questo ha insistito Rino Gattuso in conferenza stampa: "Bisogna rispettare l'avversario e non cadere nella trappola di una Juve in crisi - ha detto il tecnico del Napoli - io non ci casco e spero neanche i miei giocatori. La Juve non ne sbaglia due di fila, lo dicono i numeri, servirà una grande gara d'attenzione, tenendo bene il campo. Ha delle assenze, ma ha una rosa incredibile, vietato pensare che sia in crisi!".

Gattuso recupera Petagna, che stringerà i denti ed agirà da terminale offensivo davanti al terzetto composto da Lozano, Zielinski e Insigne: "Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento - le parole di Gattuso sui centravanti -, domani lo rivalutiamo. Mertens? Bisogna solo fargli i complimenti, sta stringendo i denti, sta prendendo anti-infiammatori, non è al 100% ma se c'è bisogno ci darà una mano". A centrocampo scelte obbligate con Bakayoko e Demme mentre in difesa - davanti ad Ospina - con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly c'è l'unico dubbio che vede Mario Rui leggermente avanti su Hysaj.