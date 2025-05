Occhio all'infrasettimanale: ecco perchè Napoli-Cagliari puà essere anticipata al mercoledì

In giornata i vertici della Lega Serie A saranno chiamati a una decisione cruciale, legata all'eventualità – remota ma ancora possibile – di uno spareggio scudetto o salvezza. Per questo motivo, si sta valutando l’ipotesi di anticipare alcune partite dell’ultimo turno di campionato. Sulla questione l'edizione odierna de Il mattino spiega come Inter-Lazio e Parma-Napoli dovrebbero disputarsi in contemporanea, con fischio d’inizio alle 20:45.

Per l’ultima giornata (Napoli-Cagliari), si valuta di anticipare un turno infrasettimanale per lasciare libera la data del 25 maggio, che verrebbe riservata a un eventuale spareggio. evitando così sovrapposizioni con la finale di Champions League – che vedrà impegnata l’Inter contro il PSG – e con gli impegni delle Nazionali in vista delle qualificazioni a USA 2026.

Il dirigente di Lega Ezio Simonelli sta dialogando con i club interessati. L’ipotesi più soft prevederebbe l’anticipo delle sole gare di Napoli e Inter, ma se anche il Cagliari sarà ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, sarà necessario anticipare in blocco tutte le sfide salvezza.

La situazione è intricata e il tempo stringe. Due le strade percorribili: sciogliere subito ogni riserva e pianificare gli anticipi, oppure aspettare l’esito delle gare del weekend per decidere nella serata di domenica come procedere. In ogni caso, si cerca una soluzione che tuteli l’equità del campionato, senza sacrificare le esigenze internazionali.