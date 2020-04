"Vietato toccarli": il CdS svela i due incedibili di Gattuso

“Vietato toccarli”. Rino Gattuso pone alcune basi per il futuro ed anche qualche veto sul calciomercato del Napoli in vista della prossima estate. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il virgolettato del tecnico è riferito a Piotr Zielinski e Fabiàn, che il tecnico ritiene assolutamente essenziali per lo sviluppo del suo progetto tecnico.

Idea condivisa anche da Aurelio De Laurentiis, che lavora per blindare i due centrocampisti: per Zielinski pronto rinnovo fino al 2025 con clausola da 100 mln, per lo spagnolo prossimamente verranno avviate le discussioni per rinnovare un contratto che attualmente lo lega al Napoli fino al 2023.