Wisla Cracovia-Napoli 1-2, le pagelle: Rrahmani sbaglia, Politano si riscatta, Elmas tra i pochi ad emergere

Ospina 6 - Buttato nella mischia dopo pochissimi allenamenti per l'assenza di Contini, il colombiano prova a rimediare all'errore di Rrahmani risultando sfortunato nel contrasto. Poi un paio di prese non perfette, ma nulla di particolare (dall'87' Idasiak sv - Qualche minuto per il talento polacco della Primavera, di fronte al pubblico di casa e con la vetrina televisiva polacca che può)

Malcuit 6 - Non si prende particolari rischi, tiene la zona non senza qualche errore, poi quando raramente si propone non è preciso. Un paio di dribbling sfruttando il suo passo, ma con risultati alterni al cross (dal 68' Zanoli sv)

Rrahmani 5- Schierato titolare, inizia con un errore in uscita elementare, favorendo l'intercetto dell'avversario, e così parte l'azione del gol del Wisla. Per il resto non demerita, non è chiamato neanche a grossi interventi per la verità e mette comunque minutaggio.

Koulibaly 6 - Dà la sensazione di innervosirsi dopo alcuni errori dei compagni e commette qualche fallo di troppo. Qualche buona chiusura non manca, poi è fortunato su un fuorigioco sbandierato sul 2-0 del Wisla, ma probabilmente lui teneva in gioco tutti (dal 68' Manolas 5,5 - Si adegua subito alla giornata dei compagni, qualche imprecisione nei passaggi ed una trattenuta che gli costa il giallo col pallone già perso dal Wisla)

Mario Rui 6 - Anche in quest'amichevole molto nervoso, su un fallo evidente finisce muso a muso con l'arbitro che non può fare a meno di ammonirlo. Soffre in qualche circostanza, ma tutto sommato ci mette almeno caparbietà rispetto ad altri compagni (dal 68' Costa sv)

Lobotka 6 - Altri 93' che lo aiuteranno nel percorso verso l'inizio di campionato, dove probabilmente sarà titolare inizialmente al fianco di Fabian, dopo una lunga inattività tra infortuni e scelte di Gattuso. Qualche buona sterzata nel traffico, poi per il resto smista senza trovare la verticale importante.

Elmas 6,5 - Uno dei pochi positivi tra gli azzurri. Vivace, punge tra le linee, si procura il rigore fallito da Politano con una giocata in mezzo a due, poi sfiora il gol e nella ripresa è tra i pochi a buttarsi dentro fino a quando ha benzina, combinando alla fine con Machach nell'azione del gol.

Machach 6 - Non dà ampiezza e l'unica giocata realmente utile è l'assist che Zedadka spreca. Riscatta una prova tutt'altro che eccezionale, aiutando poco in non possesso, con il gol che vale la vittoria. La combinazione con Elmas lo porta a due passi dalla porta e da posizione decentrata mette sotto la traversa il 2-1 e si conquista la vetrina in vista di un prestito.

Zielinski 5 - Non delle migliori la sua uscita in Polonia. Ha meno allenamenti rispetto ai compagni, ma ci mette del suo per andare a corrente alternata. Qualche buona giocata, di pura tecnica, nell'ambito di tanti vuoti e la necessità di aiutare Lobotka e Elmas in non possesso (dal 68' Gaetano sv)

Zedadka 5 - Tanto movimento, rispetto a Machach è sicuramente più propositivo e vivace, ma porta a casa davvero poco o nulla sia in pressione che quando in possesso palla. Fallisce una comoda occasione di fronte al portiere e non sembra pronto per il livello azzurro

Politano 6 - Poco servito in profondità e quello dietro la difesa non è di certo il suo movimento migliore, ma Spalletti non ha altre alternative in questa gara. Fatica non poco, poi non a caso trova il gol proprio quando parte dalla destra sulla trequarti e fulmina il portiere col mancino (dal 68' D'Agostino sv)