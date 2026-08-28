Woltemade, il Newcastle apre al prestito! Lang la chiave, ora si allontana Gabriel Jesus

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Il Newcastle apre alla pista Woltemade-Napoli, ma serve la cessione di Lang. Guiu resta un’opzione concreta, mentre si allontana Gabriel Jesus

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per chiudere la sessione estiva regalando a Max Allegri un rinforzo in attacco. Tante le piste a cui lavora il direttore sportivo Giovanni Manna, quasi tutte portano alla Premier League: nelle ultime ore se n'è aggiunta un'altra, quella che ha il nome di Nick Woltemade. Un attaccante atipico, 198 centimetri d'altezza ma grande eleganza e pulizia tecnica: è un giocatore che fa sognare i tifosi e che diventerebbe il vero colpo del centenario. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe già arrivata l'apertura del Newcastle per la formula del prestito, ed anche l'ok del calciatore al trasferimento.

Woltemade-Napoli, c'è apertura ma la chiave e Lang

L'attaccante tedesco è considerato in uscita dal club inglese, il quale apre all'ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo. Woltemade - aggiunge la rosea - percepisce un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione e potrebbe servire il contributo dei Magpies in caso di prestito. Il nodo, però, non è questo. Infatti, per fare entrare un Over 22 in lista - classe 2002 in questo caso - ne deve prima uscire un altro: ecco che Noa Lang è la chiave di tutto. Solo se l'olandese verrà ceduto a titolo definitivo allora il club azzurro potrà chiudere un colpo in attacco come Woltemade. A questo proposito, si osserva con attenzione il futuro di Rafa Leao: se dovesse preferire l'Aston Villa al Galatasaray, i turchi potrebbero tornare all'assalto per Lang.

Guiu resta un'opzione concreta, si allontana Gabriel Jesus

Non c'è solo Woltemade, ovviamente, nella lista del Napoli. Il ds Manna da settimane sta lavorando anche a Marc Guiu, ma la situazione per lui è diversa. Il talento del Chelsea è un classe 2006 e quindi non occuperebbe posto in lista, ma gli inglesi lo cedono solo a titolo definitivo e la richiesta è di 25 milioni di euro: ad oggi c'è distanza rispetto ai 15 milioni che gli azzurri mettono sul tavolo. Si allontana, invece, il sogno Gabriel Jesus: è in scadenza di contratto con l'Arsenal e l'unica via è quella della cessione, il prestito non è possibile. I costi sembrano proibitivi.