Juan Jesus, nuova avventura dopo Napoli? C’è l’offerta di un club spagnolo
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Juan Jesus valuta le diverse opzioni per il prosieguo della carriera dopo l’addio al Napoli. Il difensore ha ricevuto un’offerta dal Deportivo La Coruña
Dopo l’addio al Napoli, Juan Jesus è chiamato a scegliere la prossima destinazione della sua carriera. Il difensore brasiliano, attualmente svincolato, ha ricevuto una proposta dal Deportivo La Coruña, club neopromosso nella massima serie spagnola. L’offerta è sul tavolo e il giocatore si è preso del tempo per valutarla, mentre nelle prossime ore potrebbe arrivare una decisione.
Anche il Brasile resta un’opzione
Il Deportivo La Coruña non è però l’unica possibilità per Juan Jesus. L’ex Napoli - stando a quanto riferisce Sky - ha ricevuto anche offerte importanti dal Brasile, dove potrebbe fare ritorno dopo diversi anni trascorsi nel calcio europeo. Il difensore non ha ancora scelto la propria destinazione: si attende una risposta nelle prossime ore.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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