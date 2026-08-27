Sorteggio Champions, due big inglesi e due matricole: ecco le 8 rivali del Napoli
Due inglesi dalla prima fascia per il Napoli di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare Manchester City e Arsenal. Dalla seconda fascia è arrivato invece il Porto, mentre dalla terza gli azzurri hanno pescato il Bodø/Glimt, formazione norvegese già capace in passato di mettere in difficoltà diverse squadre italiane. Il sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27, andato in scena oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha così definito tutte le avversarie dei partenopei.
Napoli, il quadro completo delle otto sfide
Il calendario riportato di seguito non indica l’ordine in cui verranno disputate le partite. Date e orari delle otto gare saranno infatti comunicati dalla UEFA entro sabato.
Queste le 8 avversarie del Napoli
PRIMA FASCIA: Napoli - Arsenal
PRIMA FASCIA: Manchester City - Napoli
SECONDA FASCIA: Napoli - Club Brugge
SECONDA FASCIA: Porto - Napoli
TERZA FASCIA: Napoli - Bodo/Glimt
TERZA FASCIA: Villarreal - Napoli
QUARTA FASCIA: Napoli - Viking
QUARTA FASCIA: Sabah - Napoli
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro