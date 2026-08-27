Ufficiale Sorteggio Champions, due big inglesi e due matricole: ecco le 8 rivali del Napoli

vedi letture

Due inglesi dalla prima fascia per il Napoli di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare Manchester City e Arsenal. Dalla seconda fascia è arrivato invece il Porto, mentre dalla terza gli azzurri hanno pescato il Bodø/Glimt, formazione norvegese già capace in passato di mettere in difficoltà diverse squadre italiane. Il sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27, andato in scena oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha così definito tutte le avversarie dei partenopei.

Napoli, il quadro completo delle otto sfide

Il calendario riportato di seguito non indica l’ordine in cui verranno disputate le partite. Date e orari delle otto gare saranno infatti comunicati dalla UEFA entro sabato.

Queste le 8 avversarie del Napoli

PRIMA FASCIA: Napoli - Arsenal

PRIMA FASCIA: Manchester City - Napoli

SECONDA FASCIA: Napoli - Club Brugge

SECONDA FASCIA: Porto - Napoli

TERZA FASCIA: Napoli - Bodo/Glimt

TERZA FASCIA: Villarreal - Napoli

QUARTA FASCIA: Napoli - Viking

QUARTA FASCIA: Sabah - Napoli