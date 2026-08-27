Ultim'ora Calciomercato Napoli, tutto dipende da Lang! Conferme su Woltemade: il punto sull’attacco

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Il futuro di Noa Lang può condizionare le ultime mosse di mercato del Napoli. Dalla possibile cessione dell’olandese dipenderà la scelta dell’attaccante

Le prossime mosse del Napoli sul mercato potrebbero dipendere dal futuro di Noa Lang. La possibile partenza dell’esterno olandese, in prestito o a titolo definitivo, condizionerà infatti le strategie del club azzurro e la scelta del profilo sul quale puntare per rinforzare l’attacco. In questo senso - rivela Sky - il Napoli segue con attenzione anche gli sviluppi legati a Rafa Leão: un eventuale trasferimento del portoghese all’Aston Villa, anziché al Galatasaray, potrebbe aprire uno scenario favorevole per una possibile destinazione di Lang a Istanbul.

Gabriel Jesus, Woltemade e Guiu: le alternative per l'attacco

Una volta definito il futuro dell’olandese, il Napoli potrà affondare il colpo per un nuovo attaccante. Tra le piste valutate c’è Gabriel Jesus dell’Arsenal, ma restano aperte anche le alternative che portano a Nick Woltemade del Newcastle, per il quale gli azzurri hanno chiesto la disponibilità a un trasferimento in prestito, e a Marc Guiu del Chelsea. Il giovane attaccante spagnolo, classe 2006, sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza che possa garantirgli maggiore spazio. La scelta definitiva, dunque, è strettamente legata all’eventuale uscita di Lang e alla formula con cui il Napoli riuscirà a definire la sua cessione.