Tuttonapoli Sorteggio Champions, chi prendere e chi evitare: il ranking di Tuttonapoli delle 36 possibili rivali

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Champions League, il ranking da 1 a 5 stelle di TuttoNapoli: Napoli, Como e Roma da 3,5 stelle, Inter 4. Il quadro completo delle 36 squadre

È tutto pronto per la nuova edizione della Champions League. Le squadre italiane al via saranno Inter, Napoli, Roma e Como, ma la loro collocazione nelle quattro fasce UEFA non racconta necessariamente i reali rapporti di forza. Il coefficiente europeo, infatti, tiene conto dei risultati ottenuti nelle competizioni continentali negli ultimi anni: per questo l’Inter sarà in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta. Per analizzare il valore attuale delle 36 partecipanti abbiamo quindi elaborato un ranking da una a cinque stelle, prendendo in considerazione la qualità delle rose, la profondità degli organici, l’esperienza internazionale e le ambizioni con cui le squadre si presentano al torneo. In questa graduatoria il Napoli riceve tre stelle e mezzo, come Roma e Como, mentre l’Inter è valutata con quattro.

Ranking Champions da una a cinque stelle: perché è diverso dalle fasce UEFA

Il ranking delle stelle non ha alcun valore ufficiale e non inciderà sul sorteggio, ma permette di interpretare meglio il peso delle squadre al di là della loro posizione nelle urne. Le fasce vengono determinate dal coefficiente UEFA, un criterio che inevitabilmente guarda soprattutto al passato europeo dei club e non esclusivamente alla loro forza nel momento attuale.

Con il nuovo format, inoltre, l’appartenenza a una fascia ha perso parte dell’importanza che aveva nella vecchia fase a gironi. Ciascuna squadra dovrà infatti affrontare due avversarie per ogni urna, una in casa e una in trasferta. Essere inseriti in prima fascia non consente dunque di evitare tutte le grandi favorite, così come partire dalla terza o dalla quarta non comporta necessariamente un calendario più difficile.

Le stelle provano invece a fotografare la forza attuale delle partecipanti. Il caso del Napoli è particolarmente significativo: gli azzurri sono in terza fascia a causa dell’anno trascorso senza coppe (2024/25) e del rendimento negativo nella scorsa Champions League, ma il valore della rosa e le ambizioni del progetto di Massimiliano Allegri permettono loro di ricevere una valutazione superiore rispetto a diverse squadre presenti nelle prime due urne.

Le favorite della Champions: sei squadre da cinque stelle

Al vertice della graduatoria ci sono sei grandi favorite: Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Sono le uniche formazioni alle quali vengono assegnate cinque stelle, grazie a rose profonde, individualità di livello mondiale e una struttura costruita per arrivare fino alle fasi decisive della competizione.

A quattro stelle e mezzo troviamo Liverpool, Atletico Madrid e Aston Villa. Non vengono collocate esattamente sullo stesso piano delle sei favorite principali, ma possiedono qualità, profondità e organizzazione sufficienti per arrivare molto avanti nel torneo.

Le squadre da quattro stelle: c’è anche l’Inter

Nel gruppo delle quattro stelle rientrano Inter, Borussia Dortmund e Manchester United. I nerazzurri sono la squadra italiana con la valutazione più alta e vengono considerati un gradino sopra Napoli, Roma e Como. L’esperienza accumulata in Europa, la qualità dell’organico e l’abitudine a competere ad alto livello rendono l’Inter una delle possibili protagoniste della manifestazione, anche se leggermente dietro alle favorite assolute.

Napoli da tre stelle e mezzo: allo stesso livello di Roma e Como

La fascia delle tre stelle e mezzo comprende Roma, Napoli, Sporting CP, PSV Eindhoven, Porto, Galatasaray e Como. È probabilmente il gruppo che mostra con maggiore chiarezza la differenza tra il ranking UEFA e la valutazione della forza attuale.

Roma, Sporting CP, PSV Eindhoven e Porto sono state inserite nella seconda fascia grazie al rendimento europeo delle ultime stagioni. Il Napoli e il Galatasaray partiranno invece dalla terza, mentre il Como sarà addirittura in quarta fascia al suo esordio assoluto nella competizione. Nonostante percorsi continentali molto diversi, queste sette squadre vengono considerate sostanzialmente su un livello simile.

Le squadre da tre stelle: attenzione alle insidie delle urne inferiori

A tre stelle troviamo Real Betis, Villarreal, Lille, Bodø/Glimt, Fenerbahçe, RB Lipsia, Stoccarda, Feyenoord e Lens. Sono squadre che partono leggermente dietro al Napoli, ma che rappresentano comunque avversarie insidiose, soprattutto nelle gare in trasferta.

Club Brugge e Shakhtar Donetsk da due stelle

Club Brugge e Shakhtar Donetsk ricevono due stelle. La squadra belga è inserita in seconda fascia, mentre quella ucraina partirà dalla terza. Anche in questo caso il coefficiente UEFA premia la continuità dei risultati ottenuti nelle competizioni europee, ma la valutazione della forza attuale le colloca sotto numerose formazioni appartenenti alle urne inferiori.

Le sei squadre da una stella

Chiudono la graduatoria le sei formazioni valutate con una stella: Slavia Praga, AEK Atene, Viking, Slovan Bratislava, Sabah e LASK. Sono considerate le partecipanti meno attrezzate della competizione e, con l’eccezione di eventuali sorprese, rappresentano gli abbinamenti più favorevoli disponibili nella quarta fascia.

Champions League 2026-27, il ranking completo per stelle

Cinque stelle: Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City.

Quattro stelle e mezzo: Liverpool, Atletico Madrid, Aston Villa.

Quattro stelle: Inter, Borussia Dortmund, Manchester United.

Tre stelle e mezzo: Roma, Napoli, Sporting CP, PSV Eindhoven, Porto, Galatasaray, Como.

Tre stelle: Real Betis, Villarreal, Lille, Bodø/Glimt, Fenerbahçe, RB Lipsia, Stoccarda, Feyenoord, Lens.

Due stelle: Club Brugge, Shakhtar Donetsk.

Una stella: Slavia Praga, AEK Atene, Viking, Slovan Bratislava, Sabah, LASK.

Sorteggio Champions League: come funzionano fasce e abbinamenti

L’urna del Grimaldi Forum di Monaco definirà le otto partite che ogni squadra dovrà affrontare nella prima fase. Ciascun club incontrerà due avversarie per ogni fascia, disputando una gara in casa e una in trasferta contro squadre appartenenti alla stessa urna. In totale saranno quindi previste quattro partite casalinghe e quattro lontano dal proprio stadio, con gli abbinamenti determinati attraverso il software.

Restano due limitazioni: non saranno possibili incroci tra squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dal medesimo Paese. Il Napoli, dunque, non potrà essere abbinato a Inter, Roma o Como.

Sorteggio Champions League 2026-27: orario e dove seguirlo

Il sorteggio della fase a girone unico della Champions League 2026-27 è in programma oggi, giovedì 27 agosto, dalle ore 18:00 al Grimaldi Forum di Monaco. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su TV8 e Sky Sport e in streaming su Amazon Prime Video e sul sito ufficiale della UEFA. Diretta testuale su Tuttonapoli.net, con commenti e approfondimenti live su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica interamente dedicata al Napoli.

Champions League 2026-27: le date della prima fase

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027