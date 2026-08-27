Podcast Sorteggio Champions, Garbo: "Con Allegri il Napoli farà strada, lui sa come si fa"

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Daniele Garbo parla del sorteggio Champions League a Radio Tutto Napoli: un'analisi su Napoli, Inter, Roma e Como.

Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "L'Inter è sicuramente la squadra più forte e credo punti molto sulla Champions, anche perché l'ultima edizione è stata una grande delusione. Chivu e l'Inter vorranno fare una buona figura in Europa e credo che uscire prima dei quarti sarebbe nuovamente un fallimento. All'Inter assegno quindi cinque stelle. Subito dopo metto il Napoli con quattro, poi la Roma con tre e infine il Como con due".

Perché assegni quattro stelle al Napoli?

"Il Napoli nelle mani di Allegri può essere una squadra capace di fare strada. Allegri sa benissimo come si affronta la Champions League: con la Juventus ha raggiunto due finali ed è un allenatore che conosce perfettamente l'atmosfera dell'Europa che conta. Credo che il Napoli possa sicuramente superare la prima fase, perché altrimenti si parlerebbe inevitabilmente di un altro fallimento dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Mi auguro possa andare anche abbastanza avanti".

Come valuti invece la Roma?

"La Roma secondo me è una squadra molto forte ed è stato costruito un organico importante anche nell'ottica della lotta per lo Scudetto. Ho qualche dubbio in più su quanto possa realmente essere protagonista in Champions League. Per questo, nella mia valutazione, le assegno tre stelle".

Il Como può essere la sorpresa tra le italiane?

"Il Como è l'outsider e si tratta di un'esperienza senza precedenti nella storia del club. Già esserci arrivato rappresenta un grandissimo risultato. Immaginiamo cosa potrebbe significare vedere a Como squadre come Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco: ci sarebbe un entusiasmo incredibile. Se poi il Como riuscirà a completare ulteriormente la rosa, diventerà una squadra ancora più interessante. Pensare che possa andare molto avanti in Champions sarebbe comunque qualcosa di assolutamente imprevedibile: per questo gli assegno due stelle".