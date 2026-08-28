Ultim'ora Novità punta: conferme per Woltemade! Guiu perplesso: teme il poco spazio

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Si avvicina la fine del mercato ed il Napoli non ha smesso di pensare a un attaccante, ma prima deve chiudere un paio di cessioni. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che sottolinea che la chiave è Noa Lang: "Potrebbe garantire un introito vicino 25 milioni (l’Atalanta ha sempre Rowe in cima alla lista, occhio al Galatasaray se non chiude Leao). Serve cederlo, passaggio obbligato. E a quel punto il Napoli avrebbe il via libera per chiudere il colpo in attacco", scrive l'esperto di mercato che aggiorna anche i nomi circolati negli ultimi giorni:

Napoli-Guiu, perplessità sullo spazio in azzurro

"Non semplice per tanti motivi Gabriel Jesus, i fari sono accesi da giorni su Marc Guiu, spagnolo classe 2006 in uscita dal Chelsea. Operazione da 15 milioni, le uscite possono garantire un assalto immediato e definitivo. Attaccante giovane e di talento, tra l’altro Guiu non finirebbe in lista. Ma vanno vinte le sue perplessità di non essere titolare, manifestate nelle ultime ore. Ci sono conferme sulla presenza in lista di Nick Woltemade, tedesco in forza al Newcastle", scrive sul suo sito web l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.