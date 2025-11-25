Youth League, Napoli-Qarabag 1-0 (Raggioli 4'): azzurrini avanti subito!
15' - Diluvio universale a Cercola. Campo che però, essendo uno dei migliori della regione, tiene perfettamente
11' - Spinge ancora il Napoli alla ricerca del raddoppio, cross in area di rigore di Smeraldi che impegna non poco l'intervento dell'estremo difensore avversario.
9' - Raggioli commette fallo su Alishov
4' - GOL DEL NAPOLI! Azzurrini subito avanti nel punteggio, la rete è di Raggioli! Baridò inventa, Raggioli al centro dell'area di rigore insacca!
14.00 - INIZIA LA GARA!
13.10 - Ecco le formazioni della gara:
NAPOLI: Spinelli, Caucci, Gambardella, De Luca; Melnyk, Cimmaruta, Anic, Smeraldi; Baridò; Esposito, Raggioli. All.Rocco
13.05 - Squadre in campo per il riscaldamento.
13.00 - Cade tanta pioggia sul terreno di Cercola, Napoli e Qarabag si affronteranno sotto il diluvio
Amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Qarabag il match numero cinque della Youth League. Gara fondamentale per gli azzurrini che sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale nel cammino europeo e inseguono una clamorosa qualificazione.
