Conte a Sky: "Qarabag rivelazione e abbiamo speso tanto! Energia positiva da Lang e Neres"

“Sicuramente arriviamo con la giusta energia, penso che la partita di sabato sia stata buona. Abbiamo dato buone risposte e non era semplice con l’Atalanta". Così parla Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida al Qarabag: "Adesso c’è da recuperare un po’ di energie, bisognerà preparare la partita e sabato c’è stato un dispendio importante, come succede quando giochi con squadre fisiche. Il Qarabag, che penso sia un po’ la rivelazione di questa Champions League, porterà ritmi intensi e dovremo fare una partita con grandissima attenzione al massimo delle energie. Formazione? Faremo valutazioni inevitabili nella scelta della formazione, in modo che abbia soluzioni di ricambio in corsa sia con il risultato positivo sia che non lo sia. Farò scelte sapendo che la partita dura 95 minuti, non 70 o 65“.

Sull'utilizzo della rosa - “Miglioramenti delle seconde linee? È un percorso che bisogna fare, ho detto a inizio anno che sarà un anno complesso per tanti motivi. I ragazzi si stanno applicando e stanno crescendo, penso sia importante viste le defezioni che ci sono, sarebbe limitante se non ci fosse una crescita da parte di chi è arrivato. Sabato c’erano cinque volti nuovi in squadra poi è entrato Elmas, quindi sei rispetto all’anno scorso: stiamo facendo il nostro percorso, ci sono situazioni che posso controllare come lavoro, preparazione della partita e tattica. Altre non le puoi controllare come la disponibilità di alcuni giocatori: questo dispiace ma siamo pronti a dare battaglia“.

Sugli esterni d'attacco - “Noa (Lang, ndr) è arrivato quest’anno, Neres è stato decisivo in alcune partite già l’anno scorso. Il fatto che sia tornato protagonista insieme a Noa ci deve dare grande energia e positività, la partita con l’Atalanta è già passata, domani sarà un’altra partita sarà importante dare continuità di prestazione e risultato”.