Del Genio: "Non riesco a capire il colpo Lucca. Se il prototipo di Conte è Lukaku..."

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', tra i vari temi si è soffermato su un colpo del mercato estivo degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Secondo me dell’acquisto di Lucca si può discutere sulle caratteristiche, che non mi sembrano quelle preferite da Conte per il ruolo di centravanti. Quindi non ho capito perché è stato preso, un giorno lo spiegherà Conte o me lo dirà il campo, ma io non riesco proprio a capire. Il prototipo del centravanti di Conte è Lukaku, è inutile che lo descriviamo. Ora, che punto di contatto c’è tra Lukaku e Lucca?”.