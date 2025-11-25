Vigilia complicata a Castel Volturno: rifinitura condizionata da pioggia e vento
"A condizionare la rifinitura, ieri, è stato anche il meteo: sull’area di Castel Volturno, proprio come sul napoletano, s’è abbattuto un diluvio misto a un vento sferzante e gelido che ha complicato notevolmente il lavoro della squadra. Questo è quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulla rifinitura svolta ieri dal Napoli ieri a Castel Volturno in vista della sfida al Qarabag
"A Napoli del resto piove da giorni, tempo clemente soltanto domenica, e la temperatura è crollata inesorabilmente, eppure il termometro all’interno del gruppo continua a segnare un clima mite a dispetto delle assenze ancor più numerose del solito: oltre agli infortunati Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku, Meret e Spinazzola, oggi mancheranno anche Marianucci e Mazzocchi, entrambi esclusi dalla lista Champions".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro