Vigilia complicata a Castel Volturno: rifinitura condizionata da pioggia e vento

"A condizionare la rifinitura, ieri, è stato anche il meteo: sull’area di Castel Volturno, proprio come sul napoletano, s’è abbattuto un diluvio misto a un vento sferzante e gelido che ha complicato notevolmente il lavoro della squadra. Questo è quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulla rifinitura svolta ieri dal Napoli ieri a Castel Volturno in vista della sfida al Qarabag

"A Napoli del resto piove da giorni, tempo clemente soltanto domenica, e la temperatura è crollata inesorabilmente, eppure il termometro all’interno del gruppo continua a segnare un clima mite a dispetto delle assenze ancor più numerose del solito: oltre agli infortunati Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku, Meret e Spinazzola, oggi mancheranno anche Marianucci e Mazzocchi, entrambi esclusi dalla lista Champions".