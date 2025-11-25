Modulo ed esterni d'attacco: le scelte di Conte per il Qarabag

Squadra che vince, che ha battuto l’Atalanta, non si cambia in occasione di un’altra partita fondamentale. O magari si ritocca appena. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport sulle possibili scelte di Conte per la sfida al Qarabag in Champions League: "Tradotto: Conte è orientato a confermare dal primo minuto anche oggi contro il Qarabag in Champions, gli undici uomini che hanno vinto per 3-1 sabato con l’Atalanta. A cominciare dal trio d’attacco: Neres e Lang alle spalle di Hojlund.

Tre facce, tre notizie da copertina: la prima è che sarà ancora 3-4-2-1, non di certo una sorpresa alla luce delle dichiarazioni del signor Antonio in occasione della presentazione della partita. La seconda: la formula con i due amici David e Noa, due gol il brasiliano e uno l’olandese serviti alla Dea, è piaciuta a tal punto che dopo un lungo tirocinio Lang giocherà per la seconda volta consecutiva dall’inizio in pochi giorni (tre in totale in stagione considerando anche Lecce). La terza: Hojlund sta bene ed è pronto proprio come aveva detto Conte".