"Zero tocchi in area fino al recupero": un dato racconta il tracollo nel 2°T di Bologna

Dottor Napoli e mister Napoli: un gruppo, due anime. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, provando a raccontare la trasformazione che la squadra subisce nei secondi tempi: "Un motore, due tempi. Sdoppiamento di personalità, è la strana sindrome di cui soffre la squadra soprattutto da un po’ di giornate a questa parte: benissimo nei primi quarantacinque minuti, male o malissimo nella ripresa come lunedì al Dall’Ara. È come se la luce si spegnesse all’improvviso.

È accaduto prima contro Como e Milan e poi lunedì con proporzioni maggiori e contorni peggiori: zero tiri e zero tocchi in area nel secondo tempo fino a pochi minuti dal gong; 4 tocchi alla fine contro i 24 degli avversari, più una punizione sulla barriera e un tiro di Raspadori deviato da Olivera al 94’ contro i 6 dei rossoblù. Certo il Bologna è davvero forte, molto ben preparato e molto ben allenato da Italiano, ma la trasformazione degli azzurri è sembrata paradossale".