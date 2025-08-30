Anguissa salva il Napoli e regala tre punti pazzeschi

Un finale pazzesco. Conte dice grazie al camerunense

Quando meno te lo aspetti, quando stai per dire che brutto pareggio, quando hai perso tutte le speranze ecco che il Napoli di Antonio Conte cala il jolly, pesca dal mazzo la carta giusta quella di Zambo che stappa una partita difficile. Non un bel Napoli. Un primo tempo sottotono, dove il Cagliari si chiude bene e il Napoli sbatte nel muro dei sardi. Le giocate latitano e il primo tiro in porta arriva con Lucca al 43’. Gli azzurri in campo con Spinazzola per Olivera cercano di creare giocate in area ma la difesa del Cagliari tiene bene.

La palla gira e tanto ma non arriva la giocata giusta. Il Cagliari al 36’ rischia di far male. Obert crossa e Esposito non riesce superare Meret. Il Napoli risponde con Lucca ma il suo tiro è debole e con De Bruyne il suo tiro è alto. La migliore occasione capita a McTominay che in area ci prova con una bella serpentina ma Caprile respinge. È un secondo tempo strano. Il Napoli spinge ma non concretizza. Il Cagliari è arroccato e spera in qualche ripartenza. Lucca e De Bruyne non sono in giornata e Politano e McTominay non riescono a dare il massimo. Il Napoli colleziona solo angoli e Conte deve cambiare ma il tempo passa. Le emozioni arrivano nel finale con due occasioni d’oro con McTominay che potrebbe aprire il guscio sardo. Poi al 94:40 arriva il gol di Anguissa. Buongiorno trova il cross giusto e è di piattone batte Caprile. Incredibile ma vero, quando eravamo pronti a bacchettare questo Napoli ecco che arriva un gol che fa impazzire il Maradona.