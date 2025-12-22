La SuperCoppa è nostra. Conte incarta Italiano

Vittoria straordinaria

Il Napoli è ancora campione. Una vittoria stupenda, meritata e soprattutto goduta minuto dopo minuto. Conte sontuoso che incarta Italiano in lungo e largo e si merita l’appellativo di vincente. Un primo tempo straordinario, un primo tempo bellissimo del Napoli che potrebbe chiudere con un vantaggio molto più ampio. Il Napoli spinge subito e con Elmas si divora il vantaggio. Ci prova anche Neres ma è troppo altruista e il Bologna si salva. Il Napoli fraseggia e sfiora ancora il vantaggio con McTominay con Ravaglia che salva con la mano aperta. Il Napoli comanda e ci prova ancora con Hojlund e Neres che danno palla a Spinazzola ma ancora Ravaglia salva. Il Bologna è assente e il vantaggio arriva finalmente con Neres che riceve la palla e crea una parabola fantastica che finalmente supera Ravaglia.

Il secondo tempo è bellissimo e il Napoli potrebbe dilagare. Il Bologna prova a reagire nei primi minuti della ripresa ma sbatte contro il muro della difesa azzurra. Ferguson servito da Orsolini la mette debole e Savic blocca. Il raddoppio arriva al 57. Neres raccoglie una palla vagante in area e supera Ravaglia con un pallonetto delizioso che si insacca. Il Napoli non molla. In area Hojlund e Lang non riescono a buttarla dentro e incredibilmente Politano sotto misura su un cross da sinistra non riesce a buttarla dentro. La Supercoppa è nostra meritatamente. Un Napoli fantastico, straordinario che poteva chiuderla già nel primo tempo e che nella ripresa poteva farne ancora un paio. Conte distrugge Italiano e soprattutto il Napoli festeggia ancora.