Meglio di cosi non si poteva

Un pari che serve a mantenere solo la posizione e più di questo veramente non si poteva fare. Un primo tempo bruttino, strano, con il Napoli che subisce il gol dello svantaggio. La Roma parte veloce sulla fascia e gli azzurri sembrano bloccati a protestare. Zaragoza serve al bacio Malen che non perdona e insacca. Il Napoli non riesce a reagire, la Roma rischia il raddoppio. Sempre Malen per fortuna il tiro esce. Politano e Vergara svariano ma Hojlund sembra troppo solo e poi ci si mette Colombo che non fischia male ed ecco che gli azzurri non riescono mai ad essere pericolosi. Il gol arriva sull'episodio. Giocata bella di Spinazzola che da fuori aiutato da una deviazione battute Svilar per il pareggio.

Nella ripresa il Napoli parte veramente bene. La Roma sembra alle corde ma gli azzurri non riescono a trovare la zampata. All’improvviso però la Roma scappa. Contropiede veloce figlio dell’ennesimo errore e la difesa azzurra surclassata da Wesley. Rrahmani cade e lo atterra rigore che dal dischetto ancora Malen trasforma. Conte inserisce Alisson e soprattutto Gilmour che riesce a dare concretezza al centrocampo. Il pareggio arriva su una giocata veloce e con il recupero palla di Hojlund, Giovane serve Alisson che batte Svilar. Conte tira i remi i barca mettendo Mazzocchi e nel finale succede troppo poco. Va bene cosi. Il pareggio è un risultato giusto e serve a tenere la Roma lontana e continuare a giocarci il piazzamento Champions