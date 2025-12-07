Montella: "Stima smisurata per Spalletti. Conte e lo scudetto? Ripetersi non è impossibile"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Conte e Spalletti? Tecnici fortissimi. Di Spalletti ho una stima smisurata, l’ho avuto a Empoli, Samp, Roma. Preparatissimo e rivoluzionario negli allenamenti, quando fa simulare le azioni di gioco. Con Conte ho giocato un Europeo: una bellissima persona che stimo. Un top anche lui, con caratteristiche diverse.

Spalletti e la Juve? Lui incide quando ha tempo. Diamogli tempo. Conte e lo scudetto? Ripetersi non è impossibile. Il primo è stato già un impresa e il momento di crisi sembra passato”.