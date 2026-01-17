Tre punti importanti nell'emergenza totale

vedi letture

Vittoria nell’emergenza totale. Non certo la miglior partita del Napoli ma i tre punti sono fondamentali per restare in scia. Finalmente un inizio forte, finalmente un Napoli in vantaggio nei primi minuti e poi gestione anche se il Sassuolo ci ha provato. Gli azzurri con Vergara in campo trovano il gol grazie a Lobotka. Lo slovacco dopo una giocata al limite dell’area trova il tiro he porta il Napoli in vantaggio. Il Sassuolo risponde con Laurientè, Savic e Juan Jesus salvano in due tempi. Il Napoli cerca di trovare anche il raddoppio in due occasioni ma il Sassuolo riesce a contenere. Il Sassuolo prova ancora ad offendere ma la difesa azzurra riesce a contenere.

Il secondo tempo è stranissimo. Il Napoli soffre. Il Sassuolo ci prova. Gli infortuni poi la fanno da padrone. Prima Elmas, poi Rrahmani. Il macedone esce con un dolore alla testa, il kosovaro per un problema muscolare. Il Sassuolo ci crede anche perché il Napoli sembra stanco e poco reattivo. Lang e Politano non cambiano il Napoli e forse Stellini toglie troppo presto Vergara. I minuti passano ma il canovaccio non cambia e il triplice fischio dopo due richiese palle in area per il Sassuolo sono una vera e propria liberazione. Ora bisognerà fare la cona per capire in Champions chi ci sarà.