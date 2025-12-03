Sofferenza di rigore. Qualificazione ai quarti

Un Napoli di rigore batte il Cagliari tra sofferenza e qualche buona giocata soprattutto di chi è subentrato. Un Napoli bis, forse tris che ne cambia otto rispetto alla gara di Roma e che cerca di trovare una quadra in una sfida con il Cagliari sia una Coppa Italia che sembra sempre contare poco. Il Napoli trotterella, tiene il campo mentre il Cagliari prova a dare vivacità a Luvumbo. La gara non vive di troppo spunti e la vera prima azione è propio il gol. Angolo con schema, Politano e Vergara dialogano con il giovane azzurro che pennella per Lucca che sottomisero aka mette dentro con Caprile non esente da colpe. Il Cagliari prova anche a reagire ma il napoli chiude bene e Milinkovic Savic resta inoperoso nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa Pisacane cambia subito il suo Cagliari e si vede. Il Napoli sembra un po’ impreparato e i sardi trovano il pari. Azione del Napoli con Lucca che non riesce a trovare il tiro e sul contropiede Borrelli ed Esposito, aiutati anche da un retropassaggio sfortunato di McTominay, trova il gol. Il giovane Esposito batte Milinkovic con un bel tiro forte in area. Il Napoli reagisce bene ma non trova la giocata vincente. Conte inserisce tanti titolari ma il gol non arriva. Hojlund e McTominay ci provano con lo scozzese che in mezza girata trova Caprile che salva. Ci prova anche Lang che serve uno Spinazzola solo ma Caprile c’è. Si va ai calci di rigore e incredibilmente dopo ben 10 calci di rigore il Napoli la vince. Sbaglia Luvumbo e Buongiorno batte Caprile per la vittoria finale che ci porta ai quarti di finale dopo un batticuore incredibile.