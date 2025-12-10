Il Napoli non digerisce la Champions

Sconfitta bruttissima

E’ sparito il Napoli del campionato. Una sconfitta netta e soprattutto brutta dove si è visto un Napoli che è sembrato svogliato e poco reattivo. Un primo tempo da dimenticare, un primo tempo dove il Napoli non scende in campo a Lisbona. I primi 20 minuti sono da incubo. Il Benfica entra bene e grazia il Napoli in almeno due occasioni con Milinkovic salva su Ivanovic con la manona. Pochi minuti dopo Savic sbaglia la costruzione dal basso ma ancora una volta il Benfica sbaglia con Aursnes. Il vantaggio meritato arriva al 20 con Rios che trova il gol sotto misura su un colpo di testa sbagliato che lo favorisce. Il giocatore del Benfica beffa Savic non esente da colpe. Il Napoli si desta e prova ad offendere. Neres ci prova, Hojlund sembra un po’ solo ma gli azzurri, in bianco stasera, non trovano la giocata giusta per trovare il pareggio. Anche nel finale Di Lorenzo sfiora il gol ma il Benfica si salva.

La ripresa parte subito malissimo con il Benfica che raddoppia. Troppo facile con una giocata veloce, ancora Rios, che serve Barrios che batte Savic ancora non esente da colpe. Il Napoli non riesce mai a salire, mai a vincere un contrasto, mai a trovarsi al posto giusto sulle seconde palle. Il Benfica ci prova ancora e spinge forte. Savic prova a salvare il salvabile mentre in avanti incredibilmente il primo tiro nello specchio è di Neres al 71’ deviato in angolo. Poteva durare anche 10 ore questa partita ma il Napoli non è mai riuscito ad impensierire il Benfica. La domanda che ci poniamo se veramente il Napoli vuole andare avanti in questa Coppa? Forse le priorità sono ben altre.