I campioni non sbagliano. Buona la prima con super Osimhen

Scadente la gestione di Marcenaro sia per i cartellini, sia per un rigore su Zielinski che manca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante era vincere, il Napoli lo fa e anche bene, ma sicuramente c’è da rivedere qualcosa. Mancano i 90 minuti ma la squadra risponde bene all’esordio. L’inizio della gara è da brividi, soprattutto per il giovane Cajuste che procura il rigore per il vantaggio del Frosinone, Harroui batte Meret su un penalty molto, molto generoso. Il Napoli piano piano si riorganizza e trova il meritato pareggio. Bravo Politano a trovare la giocata giusta dopo un flipper in area con Zielinski che tira e il laterale azzurro che sulla ribattuta insacca. Il Napoli vuole il vantaggio e lo trova con Raspadori ma il Var annulla per un fuorigioco di partenza dell’azione di Cajuste, sempre da rivedere. Nulla di fatto ma quando scendono in area Di Lorenzo e Osimhen non ce n’è per nessuno. Il Capitano serve al bacio Victor che tira una fiondata che si insacca alle spalle di Turati. La ripresa è blanda e a scuoterla ci pensa Baez che rischia di trovare il pari, il palo salva Meret.

Poco dopo Osimhen alza il piattone con palla che supera la traversa. Il Napoli dopo una fase di stanca la chiude. Ancora Di Lorenzo, ancora Victor Osimhen e sono tre. Facile facile la giocata del capocannoniere azzurro che infila Turati. Il finale è Accademia ma manca un rigore su Zielinski, spinto, che il mediocre Marcenaro non vede. Tre punti e buona la prima. Super Osimhen, ma super Di Lorenzo sempre presente in ogni azione degli azzurri. Avanti tutta!