Abodi: "Scudetto? Non sapevo quanto fosse diffusa la dimensione napoletana nel mondo"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi: "Napoli si sta trasformando. L’American’s Cup è l’ultimo acceleratore di un processo di rigenerazione urbana che permette ad un luogo sospeso come Bagnoli di avere una prospettiva non solo di intrattenimento ma anche di carattere sportiva e commerciale.

L’importante è che in questa città si riprenda a fare sport che è mancato per trent’anni. Chi è venuto in questa città ha notato che a Napoli c’è stato un equivoco. L’American Cup ha il grande merito di affiancare il Comune di Napoli e il Commissario Gaetano Manfredi nello sforzo di realizzare gli impegni che abbiamo preso in un tempo breve. Noi non abbiamo fatto promesse, ci siamo presi degli impegni che si concretizzeranno in due anni. Per un uomo che riveste incarichi pubblici è una grande soddisfazione riuscire a consacrare gli impegni pubblici in un tempo breve.

Napoli Campione d’Italia? Sono felice della contentezza e della felicità dei napoletani che non sono solo a Napoli ma in tutto il mondo. La gioia in questa città era quasi scontata, senza fare sottovalutazioni al di là dell’attesa dell’ultimo momento. Per uno come me che non aveva la consapevolezza piena di quanto fosse diffusa la dimensione napoletana nel mondo, ho scoperto piacevolmente che anche nei luoghi più lontani del mondo hanno festeggiato la vittoria dello scudetto del Napoli. Questo ci fa capire che non solo Napoli è ovunque, ma anche l’Italia è ovunque e che Napoli è il cuore dell’Italia".