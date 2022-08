Accardi: “In Italia solo dei pazzi sono disposti a spendere per Cristiano Ronaldo”

Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

“Inter e Lazio? Sul mercato da entrambe mi aspetto poco: hanno fatto ciò che dovevano fare”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Chi ha condotto il mercato migliore?

“Il Napoli ha fatto un bel mercato. Potrebbe essere una candidata per lo Scudetto. Bene anche la Roma che aveva bisogno di completare il reparto offensivo”.

CR7 di nuovo in Italia. Ci crede?

“Le squadre italiane non credo siano disposte a spendere per Cristiano Ronaldo. A meno che a capo non ci siano dei pazzi…”.