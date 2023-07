Accostato al Napoli, per Amrabat "non ci sono offerte": le parole del dg della Fiorentina

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche del futuro di Amrabat

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche del futuro di Amrabat, centrocampista marocchino accostato al Napoli di recente e che già in passato quando era a Verona aveva rifiutato gli azzurri: "Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla Fiorentina, deve avere la testa per giocare in viola".