Il doppio ex Floro Flores avvisa il Napoli: "Genoa solido e prende pochi gol"

“Sono molto contento per il momento positivo che sta vivendo Raspadori. L’ho sempre difeso e ne ho invocato l'utilizzo: doveva giocare, perché l’ho sempre considerato un patrimonio dell’Italia e del Napoli. Felicissimo che lo stia finalmente a Napoli. Sta facendo molto bene e merita lo spazio che sta avendo. Jack - ha detto l’allenatore degli Allievi del Benevento e doppio ex di Napoli e Genoa Antonio Floro Flores a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha sofferto tanto e si sta assumendo le sue responsabilità, ribadendo il suo valore in campo. E’ un grande calciatore, determinante nel suo ruolo. Si merita tutto quello che sta facendo in questo momento, è un ragazzo responsabile e sono molto contento per lui.

Mi aspetto in queste ultime 3 gare sempre lo stesso Napoli fino alla fine del campionato. Conte ha dato un'identità precisa alla squadra, trasformando tutti e tutto, anche la società. È un vincente, un trascinatore che coinvolge tutti, si è fatto amare da tutta la piazza, sa come farsi seguire dalla squadra e anche come distogliere l’attenzione e abbassare la pressione sui suoi calciatori. Credo che alcune dichiarazioni le abbia fatte anche per questo. Conte non molla un centimetro, anche se dovesse vincere il campionato con anticipo sono certo che giocherà per la vittoria le partite rimanenti. Vive e si nutre della vittoria, inoltre, mi piace il fatto che viva Napoli e vada in giro per la città. Sono piuttosto colpito dalle tante polemiche sulla mancanza del bel gioco a Napoli, ma davvero c'è ancora gente a cui importa come si vince? Che importanza ha, in queste ultime gare, se si segna un gol oppure se ne segnano tre?

La partita col Genoa non sarà semplice perché il Grifone - che non mi fa impazzire - è una squadra solida che prende pochi gol. Col Milan ad esempio ha preso un gol sfortunato. In ogni caso ha difficoltà a farne e a creare azioni pericolose. Tra Napoli e Genoa non c'è partita. Hanno stimoli diversi, diversi obiettivi, diversi entusiasmi ed inoltre si giocherà in un Maradona strapieno. Il Napoli il gol lo trova comunque, ha Raspadori, Lukaku, McTominay, tutti i talenti che il Genoa non ha. Sono legato al Genoa, che merita palcoscenici importanti ed europei, ma non segna spesso, è quasi un Napoli in miniatura. La squadra rossoblù difende bene ed è aggressiva, con buone qualità a centrocampo, ma non riesce a fare gol".