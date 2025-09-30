Adani: "De Bruyne? Strano se non si fosse arrabbiato. Conte non parlava a lui"

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Viva el Futbol l'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani ha parlato così del Napoli e dell'ultima sfida di San Siro: "Il Napoli ha governato la partita ma il Milan ha vinto in entrambe le aree, dove le sfide si decidono. Ma non è di questo che dobbiamo stupirci perché il Napoli è più evoluto ed è più avanti. Ma ci sono stati troppi errori.

De Bruyne? Ha il diritto di incazzarsi, viceversa ci sarebbe stato qualcosa di strano visto che era la prima a San Siro con la maglia del Napoli. Ma sono cose che si risolvono in pochi secondi. Nessun caso. Le parole di Conte in conferenza non sono solo per De Bruyne ma per tutti".