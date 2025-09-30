Cassano su Allegri: "Allenatore finito, ha fatto disastri per anni! Il Milan non ha gioco"

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Viva el Futbol l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del Milan dopo la vittoria contro il Napoli in campionato: "Il Milan farà questo e farà grande fatica. Sta andando avanti con un giocatore come Modric e uno che Allegri reputava panchinaro, ovvero Pulisic. E' una cag**a dire che lo sta facendo migliorare. Se stava bene Leao, giocava lui. A Lecce Pulisic faceva panchina, ricordiamolo.

Ma non capisco come si faccia a dire che il Milan gioca bene, d'altronde il calcio italiano vive un momento di buio totale. Ad Allegri hanno messo 7,5 in pagella ma nel giudizio non c'era scritto niente. Per me è follia far passare un allenatore finito come genio. Facile ora quando gira tutto bene. Io però non sto vedendo niente. Allegri ha tanti amici giornalisti. Non può cambiare in venti giorni dopo aver fatto disastri negli ultimi sei anni. Non vedo idee di gioco. Il Milan segna e poi tutti dietro. Vedo il Bournemouth e mi diverto, per non parlare delle big. Il Milan no. E ripeto, io non ho mai avuto problemi con Allegri. Se lo vedo lo saluto con piacere".