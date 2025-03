Adani esalta Buongiorno: "Difensore forte, riesce a fare un mix tra queste due cose"

Daniele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico della Nazionale per Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Buongiorno è un giocatore forte, un centrale che secondo me mixa bene il vecchio stile a quello nuovo. Raspadori è un giocatore che in quella zona può fare molto bene, la sua prova con la Germania è stata bocciata per quel gol sbagliato davanti a Baumann. Ma la giocata se l'è procurata col suo controllo che poi diventa dribbling.

Devo sottolineare anche la prestazione di Politano, dal suo piede sono nate tutte le occasioni. Anche Di Lorenzo ha fatto bene, anche se nella ripresa tutti i difensori hanno fatto un po' più fatica".