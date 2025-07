Osimhen-Galatasaray, Del Genio: “Rinunci lui a qualcosa per sbloccare l’affare”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: “Osimhen? Se non si risolve entro un paio di giorni con il Galatasaray devi anche tu venire un po’ incontro alle esigenze degli altri.

Lui vuole andare lì, ma fai anche tu un passettino. Vuoi andare e guadagnare 16-18 milioni a stagione, considerano la cifra al netto e il doppio al lordo, se Osimhen rinunciasse per questa sua grande volontà di andare al Galatasaray a 3 milioni, uscirebbero quei 6 milioni da dare al Napoli e potrebbe risolvere il problema. E invece da un lato vuoi andare lì, ma sei attaccato al milione in più in maniera clamorosa”.