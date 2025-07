Ordine: "Napoli grande favorita, sta facendo un mercato da 10 e lode!"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista del “Il Corriere dello Sport” Franco Ordine: "Kevin De Bruyne avrà un valore particolare l’anno prossimo al Napoli. Gli azzurri sono tornati in Champions League e il nuovo formato lo ha reso un altro campionato tanto che sarà utile che ci sia qualcuno che esprima leadership in campo e nello spogliatoio e che dia il ricambio a McTominay. Non credo che De Bruyne possa giocare con McTominay e non credo in un centrocampo composto da McTominay, Lobotka e De Bruyne. Infatti, il rinnovo di Anguissa è una pedina fondamentale per la prossima stagione del Napoli.

Il Napoli è la numero uno delle squadre favorite poiché ha aggiunto altri giocatori alla squadra dell’anno scorso, facendo un mercato da 10 e lode. Quando la squadra sarà completa, sarà ancora più forte poiché avrà colmato tutte le lacune della passata stagione. L’Inter è meno forte dell’anno scorso poiché punta a ringiovanire la squadra e perchè la guida tecnica è passata da un tecnico collaudato come Simone Inzaghi a un semi debuttante come Chivu.

Milan? Capiremo a fine stagione se saranno completati i quadri, ma al momento è meno forte dell’anno scorso. I rossoneri hanno perso Theo e Reijnders, ma hanno preso Ricci e Modric. In panchina è arrivato Massimiliano Allegri e c’è un dirigente come Tare che è quello di cui aveva bisogno il Milan. La Juventus sarà più o meno come quella dell’anno scorso nella fase di Tudor. L’Atalanta è un punto interrogativo, il passaggio da Gasperini a Juric mi lascia perplesso".