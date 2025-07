Stromberg: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma l’ha perso l’Inter: aveva rosa e gioco migliori!”

Glenn Peter Stromberg, storico capitano dell'Atalanta, intervenuto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de L'Eco di Bergamo, ha approfondito diversi temi. Ecco quanto evidenziato da TuttoAtalanta.com.

La Serie A del prossimo anno sarà ancora così equilibrata? “Mi aspetto un campionato aperto e combattuto, esattamente come quello appena concluso. È vero che l'ha vinto il Napoli, ma in realtà è stata più l'Inter a perderlo, dato che per me aveva la rosa e il gioco migliori. Anzi, l'Atalanta stessa avrebbe potuto essere una pretendente seria fino alla fine: peccato, è stata un'occasione mancata”.