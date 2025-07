Del Genio: “Milinkovic non ancora all’altezza di Meret, ma sarebbe una buona soluzione”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8 parlando anche dei rumors per il portiere che il Napoli intende assicurarsi come concorrente di Meret: “Meret? E’ un po’ migliorato con i piedi, non commette tanti errori. E’ chiaro che non ti puoi aspettare la giocata illuminante, quella non ce l’ha. Si parla di Milinkovic-Savic, che è un portiere particolare, secondo me non ancora all’altezza di Meret per continuità.

E’ in grado di vincere lui da solo una partita se si esalta, qualche volte fa acne degli errori. Per il momento la carriera parla a favore di Meret ma sarebbe una buona soluzione. Ha anche un buon piede e quel lancio di 80 metri”.