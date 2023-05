Adani ora esalta l'Inter: "Ha qualcosa di Guardiolano"

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City

“La squadra di Inzaghi arriva pronta all’appuntamento ed è migliorata proprio nel momento più importante della stagione, grazie anche alla sofferenza dei mesi precedenti. E poi contro le big d’Europa ha già dimostrato di saper giocare grandi partite.

Occorre riuscire, nelle occasioni in cui hai tu la palla, a giocarla con qualità. E in questo l’Inter è brava: come capacità di uscite da dietro, pulizia nelle trame, scambi di posizioni e smarcamenti, arrivo a dire che ha qualcosa di guardiolano”.