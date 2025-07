Chiariello: "Che orgoglio il Napoli che risponde così al Galatasaray per Osimhen!"

Umberto Chiariello nel suo editoriale su Radio Crc ha commentato la trattativa Osimhen-Galatasaray: "Mi rende orgoglioso il comportamento del Napoli tutto di fronte al comportamento di turchi, arabi e chiunque altro. In altri tempi, Osimhen lo avremmo impacchettato e portato a casa di chi avrebbe fatto la prima offerta. Non dimentico quando il portiere De Lucia e Cannavaro jr andarono a Parma, di cui il Napoli era succursale a quei tempi.

Erano anni in cui non c'erano soldi per gli stipendi. Una catastrofe annunciata che il povero Naldi certificò. Non so quanti bidoni arrivarono. Non eravamo nessuno. Non c'erano soldi. De Laurentiis invece oggi ha rifiutato 70 milioni dal Galatasaray. I turchi sono abituati a promettere di pagare, ma con il Napoli non funziona così. Senza garanzie, Osimhen non va in Turchia. E a quel punto o si attacca agli arabi o al tram. Che goduria. Perché il Napoli non è in crisi, il Napoli i soldi ce li ha, i bilanci sono in ordine. A Napoli si fa calcio, quello vero".