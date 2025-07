Gyokeres non si presenta, Pres. Sporting da applausi: “Tranquilli, se non pagano tornerà con multa e scuse”

Riuscirà Viktor Gyökeres a lasciare lo Sporting Clube de Portugal? La volontà dell’attaccante è ormai chiara: vuole andare via e approdare in Premier League, dove c’è l’Arsenal che lo aspetta. Per spingere verso la cessione, ha deciso di forzare la mano: era atteso oggi a Lisbona per unirsi al ritiro precampionato con la squadra, ma ha scelto di non presentarsi, un gesto che segna un ulteriore strappo nei rapporti con il club.

A commentare l’assenza del giocatore è stato direttamente il presidente dello Sporting, Frederico Varandas: “Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato di Viktor, siamo molto tranquilli per i prossimi tre anni. Questa strategia sta rendendo più complicato anche l'addio del giocatore. Nessuno è al di sopra degli interessi del club. Chiunque esso sia. Noi siamo tranquilli. Tutto si può risolvere con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo”.

Dietro lo scontro tra Gyökeres e la dirigenza ci sarebbe una promessa non mantenuta. La scorsa estate, infatti, il presidente avrebbe garantito al giocatore la possibilità di partire in caso di offerte attorno ai 65 milioni di euro, ben al di sotto della clausola rescissoria da 100 milioni. Tuttavia, Varandas sembra essersi rimangiato la parola. Nonostante il pressing dell’Arsenal e i malumori del giocatore, finora nessuna società è riuscita ad avvicinarsi concretamente alla richiesta dello Sporting.