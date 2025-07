Baldini su Beukema: "Difensore moderno! Veloce e molto bravo nell'uomo contro uomo"

L’ex difensore del Napoli ed ex allenatore della Spal Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva per il sito di Kiss Kiss Napoli.

Napoli molto attivo sul mercato, ti aspettavi questa partenza col botto dai campioni d’Italia? “Per quanto riguarda il mercato del Napoli ne ero certo. La Permanenza di Mister Conte è stata certificata sicuramente con la promessa di un mercato importante e così sarà. Sono convinto che come priorità per rimanere al Napoli Antonio abbia voluto la promessa di poter rinforzare la rosa per giocarsi al meglio anche la Champions League”.

Si punta Beukema del Bologna che però lo valuta 35 milioni, è il calciatore giusto per completare la linea difensiva e soprattutto vale tutti quei soldi? “Per quanto riguarda Beukema io l’ho visto giocare diverse volte dal vivo avendo mio figlio che gioca nel settore giovanile del Bologna e spesso siamo andati a vedere la prima squadra nella passata stagione. Difensore moderno, molto bravo nel giocare uomo contro uomo. Lui è veloce, e stiamo parlando davvero di un difensore forte”.

Il Napoli guarda anche al futuro, Rao è un obiettivo da svincolato e potrebbe essere girato in prestito. Che calciatore è e soprattutto che futuro può avere? “Questa stagione ho allenato Rao alla Spal. Ragazzo del 2006 molto promettente, fa della velocità e del dribbling la sue armi migliori. Un esterno d’attacco alla Politano ma ama la fascia sinistra. Può fare anche la seconda punta ma tenderà sempre ad allargarsi per trovare più spazi e giocate. È un 2006 che ha già fatto 2 campionati interi di Lega Pro, e questo non è da tutti”.