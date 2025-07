Osimhen-Galatasaray, Fabbroni: "Lì ha la comfort zone, sta buttando la carriera"

Il giornalista ed opinionista televisivo Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen? Lui si è messo in un angolo, visto che in Turchia si è creato una zona comfort. Il Napoli fa benissimo a pretendere delle garanzie bancarie serie: cosa che, almeno per il momento, il Galatasaray non ha. Osimhen ha buttato via la sua carriera, ho una pessima idea di lui. Se non dovesse andar via, c’è il rischio che il Napoli lo convochi per Dimaro. Anche se, insieme agli altri esuberi, può lavorare solo a Castel Volturno.

Difesa? Rrahmani si è dimostrato un perno, mentre Buongiorno ha mostrato della fragilità fisica. Beukema, dunque, avrà spazio: benvenga anche Marianucci, che ha tutto da imparare e poi c’è Juan Jesus. Quest’ultimo è il classico uomo spogliatoio che piace sia a Conte che alla dirigenza. Conte inizierà con il 4-3-3. Lucca? Pozzo, visto il patto con De Laurentiis, negherà Lucca ad altre squadre, ma vorrà sempre i 40 milioni. Non credo che il Napoli faccia prendere Lucca ai bergamaschi per prendere Lookman dall’Atalanta”.