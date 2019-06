Addio Albiol, dalle parole del papà al dietrofront che ha fatto infuriare ADL

"Manolas? Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis su Raul Albiol, che non sono piaciute a molti tifosi per i toni usati contro uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni del Napoli. Passaggio che però evidenzia anche come il Napoli si sia ritrovato spiazzato dalla decisione del difensore di accettare l'offerta del Villarreal. L'addio evidentemente non era in programma, anche perché - nel momento cruciale della stagione - si optò per l'operazione proprio per averlo al top per l'inizio della prossima anziché proseguire in un percorso di terapie.

Ed il 22 maggio, il papà Miguel a Radio Marte, non aveva lasciato alcuna possibilità ad un addio di Raul che evidentemente ha deciso da pochi giorni, sorprendendo il club: "Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, va un mese ma poi resta al Napoli. Vuole vincere lo Scudetto e ovviamente questo mi renderebbe molto felice", furono le parole del papà del difensore spagnolo che ormai è prossimo a chiudere la sua avventura a Napoli, costringendo in questi giorni il club ad una caccia al difensore non programmata.