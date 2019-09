ADL all'assemblea ECA: "Tante cose da sistemare, falso che sono in competizione con Zhang"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente a Ginevra per l'assemblea dell'ECA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole, con il numero 1 partenopeo che è partito dalle voci di uno "scontro" con Steven Zhang per una poltrona nel board ECA: "Secondo me c'è stata una mala informazione, siamo stati contrapposti per ruoli diversi. Zhang e io ci stimiamo e non saremo mai andati a competere per lo stesso posto. Io punto al CCC (Club Competition Committee ndr), mentre lui per altro: ci sono tante cose da sistemare, parliamo già delle coppe del 2027 e ci sono state varie ipotesi. Il mondo però è in continua evoluzione, dovremo essere attenti a prevedere i tempi e i cambiamenti, senza mai adeguarsi, altrimenti partiremmo in svantaggio".